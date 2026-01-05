Sondaggio Juve per il ritorno di Chiesa: la posizione del Liverpool

Il club bianconero vorrebbe riportare l’attaccante italiano a Torino: la posizione del Liverpool.

La Juventus ripensa a Federico Chiesa per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione.

L’attaccante italiano, arrivato al Liverpool nell’estate del 2024 proprio dal club bianconero, ha un contratto in scadenza con i Reds al 30 giugno 2028.

Il Liverpool, se dovesse privarsi di Chiesa, lo farebbe eventualmente solo a titolo definitivo. In questo momento, tra l’altro, i Reds devono fare a meno di Salah, impegnato con l’Egitto per la Coppa d’Africa, e Isak, alle prese con un lungo infortunio.

La soluzione preferita dalla Juventus è quella di un prestito e in questo senso il club bianconero si è mosso con l’entourage del calciatore per sondare il terreno. Il Liverpool al momento non apre a questa soluzione, vedremo se ci saranno svolgimenti per quello che si tratterebbe di un ritorno.