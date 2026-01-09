Juventus, oltre a Chiesa si valutano anche Gudmundsson, Maldini e Carrasco

La Juventus continua a cercare un vice Yildiz: oltre a Chiesa si valutano anche Gudmundsson, Maldini e Carrasco

I bianconeri sono alla ricerca di un giocatore, in prestito, che possa sostituire Kenan Yildiz, fin qui titolare inamovibile sia con Tudor sia con Spalletti.

La Juventus sta lavorando per un possibile ritorno, in prestito, di Federico Chiesa. L’esterno offensivo italiano non ha infatti mai trovato continuità al Liverpool, ma il club non apre al trasferimento a titolo temporaneo.

Non solo lui però: in lista ci sono infatti anche Gudmundsson, che la Fiorentina non vuole cedere, Daniel Maldini e Yannick Carrasco, ora all’Al-Shabab.

Il calciatore dell’Atalanta ha debuttato in Nazionale con Spalletti, oltre a essere stato al Monza con François Modesto, attuale direttore dell’area tecnica della Juventus.