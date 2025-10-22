Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini a pochi minuti dall’inizio di Real Madrid-Juventus in Champions League

La Juventus è pronta ad affrontare il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabeu in una notte stellare di Champions League.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Nel 2008 c’era Del Piero, io ero di contorno (ride, ndr). Qui al Bernabeu abbiamo grandi ricordi che teniamo nel cuore. Ogni epoca è diversa e non paragonabile. Quella fu una notte magnifica“, ha dichiarato divertito.

Poi ancora, riguardo ciò che è circolato dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como in Serie A. “Le voci su Tudor? In questi giorni sono state scritte e dette cose non vere“.

“Noi vogliamo continuare con lui, c’è stato un confronto ma come in tutti i club e le famiglie. Questo è stato un calendario tosto. Giocheremo contro la Lazio, Udinese e Cremonese con la voglia di fare punti e riavvicinarci ai primi posti. Ora pensiamo a stasera“.

Juvenus, Chiellini: “Tudor ha il nostro sostegno”

A seguire, Chiellini ha continuato. “L’allenatore è libero di fare le sue scelte. Non abbiamo mai parlato di valorizzare o meno un giocatore per questioni contrattuali. Igor ha il nostro sostegno ma non c’è stata nessuna pressione da parte nostra, né per motivi contrattuali né di investimento“.

Infine, a concludere: “Oggi sarà importante l’atteggiamento. In alcune partite abbiamo perso le certezze raggiunte ad agosto, ora dobbiamo riconquistarle“.