Le parole di Giorgio Chiellini pochi minuti prima di Roma-Juventus.

“Rinnovo Spalletti? Ho detto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina della Juve il prossimo anno. Lo step di oggi sarà vincere la partita, poi ci siederemo a parlare con Luciano. Diamo tempo al tempo“, esordisce così Giorgio Chiellini, ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Roma e Juventus.

“La Roma è una squadra forte, con un allenatore forte. Ci aspettiamo di lottare fino all’ultima partita. Dobbiamo recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nelle ultime partite di campionato, ma ci sarà da lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita per capire chi andrà in Champions“, ha spiegato soffermandosi sulla partita di oggi, domenica 1 marzo.

L’ex difensore bianconero ha poi proseguito: “La stagione non finisce domani ma è importante per entrambe le squadre. Noi ci arriviamo bene. A parte il passo falso con il Como, dove abbiamo fatto una brutta prestazione, la squadra sta dimostrando di avere fiducia a consapevolezza. Non so se vinceremo o meno, ma mi aspetto una prestazione matura, da Juventus, come c’è stata mercoledì e in quasi tutte le partite tranne il Como“.

Siparietto finale: “Comunque ho scoperto che c’è un altro Chiello, molto più bravo di me a cantare. Non lo conoscevo. Lo inviterò una volta a una partita. C’è un Chiello più famoso di me. Duetto? No, quello no, ma lo inviterò allo Stadium. Chiello al quadrato“.