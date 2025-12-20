Juventus, Chiellini: “Dobbiamo rompere il giocattolo quasi perfetto della Roma”

Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini nel pre partita di Juventus-Roma

Sarà Yildiz contro Soulé, ma anche la partita dell’ex Paulo Dybala, che parte titolare in quello che è stato il suo stadio per tanti anni gloriosi e di Luciano Spalletti.

A pochi minuti dall’inizio della sfida, in programma alle 20:45 allo Stadium, il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Partita importante, non ci sono dubbi. Servirà riuscire a fare bene nei duelli e a portarli dove non vogliono loro. Abbiamo qualità, dobbiamo cercare di rompere il giocattolo quasi perfetto che hanno creato in questi mesi“, sono state le sue parole ai microfoni. Il dirigente ha parlato anche del rientro di Bremer ai microfoni di DAZN: “Prima di entrare gli ho detto che quando lo vedo in campo sono più tranquillo, e credo valga per tutti. Riesce a dare una sicurezza per il suo fisico e il suo status come pochi altri nel mondo, deve ancora trovare la condizione migliore ma è importante e lo sarà, è un valore aggiunto“.

Infine, Chiellini ha concluso: “Cos’ha portato Spalletti in più? Credo che con la sua esperienza credo abbia dato soluzioni e che stia convincendo i giocatori che se fanno quello che provano, si fa bene. Questa settimana ha avuto la possibilità di lavorare come si deve. Sappiamo quanto sarà difficile e quanto incideranno i dettagli“.