L’intervista a Giorgio Chiellini prima di Monaco-Juventus, match valido per l’ultimo turno di League Phase di Champions League

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Monaco-Juventus, in programma al Loius II alle 21:00, il Director of Football Strategies dei bianconeri Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di SkySport.

L’ex difensore si è concentrato sul momento della squadra e sui possibili sviluppi di calciomercato.

“Prendiamo atto del ranking. Mancano i risultati dell’Inter che l’anno scorso ha fatto una campagna importante. Sappiamo quanto sarebbe importante avere 5 squadre in Champions per il valore”, ha esordito Chiellini sul momento delle squadre italiane in Europa.

Su alcuni nuovi acquisti che stanno faticando ha aggiunto: “Il nostro campionato è difficile e tanti fanno fatica. Speriamo tutti di qualificarci, poi se arriva una sorpresa è ancora meglio”.

Le parole di Chiellini prima di Monaco-Juventus

Sulla partita di stasera e gli sviluppi in classifica ha spiegato: “Il fatto di poter giocare il ritorno in casa è importante. Cambi? Era inevitabile visto anche quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Il Monaco ha grandi giocatori e in trasferta in Champions è sempre difficile”.

Sul Kolo Muani ha invece concluso: “Il Tottenham gioca stasera, non è il caso di parlarne. Stiamo cercando profili forti, e lui qui si è trovato bene, ma non è un nostro giocatore. Vedremo nei prossimi giorni, vogliamo dare una mano a Spalletti, ma vedremo”.