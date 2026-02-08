Le parole di Giorgio Chiellini prima della sfida della 24esima giornata di Serie A tra Juventus e Lazio.

La domenica sera della 24esima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra la Juventus e la Lazio. Luciano Spalletti sorprende con diversi cambi di formazione. Maurizio Sarri invece decide di tenere ancora fuori dal campo Romagnoli e mettere come punta il neoarrivato Maldini.

Prima dell’inizio del match, Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando dell’allenatore bianconero.

“Siamo felicissimi di Spalletti e di quello che sta facendo e credo che anche nelle sue parole si veda la gioia nell’allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c’è nessuna fretta”, ha esordito riferendosi alla possibilità del rinnovo del suo contratto.

E infine ha concluso: “Luciano è arrivato con grande voglia di allenare la Juve, ha firmato un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo. Fa parte del presente e del futuro di questa squadra“.