Le parole del Director of Football Strategy della Juventus ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro l’Inter.

La Juventus rimette l’attenzione sul campionato che presenta il big match contro l’Inter. Il derby d’Italia è in programma alle ore 20:45 di sabato 14 febbraio 2026 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Nel prepartita della sfida odierna contro l’Inter ha parlato il Director of Football Strategy bianconero, Giorgio Chiellini.

Chiellini ha aperto dichiarando: “L’Inter è la squadra più forte del campionato da anni e non sorprende siano lì. Sarà una partita bella e difficile. Oltre al risultato vogliamo confermare le buone prestazioni e limitare gli errori che abbiamo pagato ad alto prezzo. Vincere oggi sarebbe una conferma importante“.

Il dirigente bianconero ha proseguito così: “Giocheremo la partita con le nostre caratteristiche, dovremo puntare sul possesso palla e non sulla fisicità. Cercheremo di portarli in zone scomode e dove sono meno efficaci“.

Chiellini ha commentato anche la situazione di Koopmeiners: “Ha fatto un’ottima partita conto la Lazio, sfortunato sul gol annullato per fuorigioco. Si sta allenando bene, deve riuscire a far vedere quanto fatto di buono all’Atalanta ma siamo contenti del suo apporto. Non si lamenta e sarà sicuramente parte di questa partita“.