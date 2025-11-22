Le parole di Giorgio Chiellini nel prepartita del match della Juventus contro la Fiorentina, in programma alle ore 18 di sabato 22 novembre.

La Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali per il match contro la Fiorentina. I bianconeri hanno bisogno di tornare al successo dopo due pareggi consecutivi contro Sporting CP e Torino.

Nel prepartita della gara di Firenze ha parlato Giorgio Chiellini ai microfoni di DAZN.

Chiellini ha esordito dichiarand0: “Diverso viverla in questo ruolo, ho vissuto a Firenze una vita. So cosa vuol dire, è una bella partita quanto difficile”. Poi, sull’allenatore della Juventus: “Noi ci aspettiamo tanto da Spalletti, non gli chiediamo niente di diverso da quello che sa fare. Sta iniziando a dare il suo timbro. La Fiorentina ha cambiato allenatore, conosco personalmente Vanoli e vincere darebbe un segnale al nostro campionato”

Infine, sul futuro di Vlahovic e Yildiz: “Abbiamo già detto tanto, Kenan ha ancora tre anni e mezzo di contratto e c’è la volontà di proseguire insieme. Lui e Dusan sono grandi giocatori, ci aspettiamo tanto da loro”