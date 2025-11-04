Le parole di Giorgio Chiellini prima dell’inizio della sfida di Champions tra Juventus e Sporting.

Luciano Spalletti è pronto a esordire all’Allianz Stadium di Torino davanti ai tifosi bianconeri per la sfida di Champions League tra Juventus e Sporting.

Questo e tanti altri temi sono stati trattati da Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match.

“Spalletti sta cercando di portare la sua esperienza evitando cambi drastici: ha davvero avuto 2/3 allenamenti, ma sta già facendo passare qualche concetto. Spetterà poi a ragazzi metterli in campo: importante vincere per risalire. Sarebbe importante fare 3 punti oggi“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Chiellini.

Juventus, le parole di Chiellini

Giorgio Chiellini ha poi continuato parlando del nuovo allenatore: “Io credo che anche in passato la speranza fosse di creare dei cicli e non solo delle parentesi: Luciano ha status ed esperienza per creare un ciclo e c’è la volontà di entrambi di andare avanti oltre gli otto mesi. L’impatto è stato ottimo, speriamo di proseguire“.

Si è soffermato sul numero 9 bianconero: “Vlahovic? È da inizio anno che vi dico che Dusan è concentrato solo sulla Juventus. A tempo debito ci saranno i tempi per fare le valutazione. Diamo tempo alla stagione e alle volontà di entrambi. Da ambo le parti c’è la volontà durante l’anno di metterci a sedere“.

Juventus, Chiellini: “Cercherò di fare del mio meglio”

Il Director of Football Strategy bianconero ha proseguito: “Ringrazio Francesco Calvo, ho ereditato il suo ruolo: spero di poter aiutare il più possibile“.

Infine ha concluso: “Cercherò di fare del mio meglio per aiutare il club in tutti i suoi ambiti“.