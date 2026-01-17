Le parole di Giorgio Chiellini prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra il Cagliari e la Juventus.

“Spalletti? Per noi non è mai stato in discussione il suo futuro qui: lo consideriamo l’allenatore delle prossime stagioni della Juventus“. Giorgio Chiellini ha parlato così dell’allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Tra i risultati e il calciomercato, il Director of Football Strategy ha fatto il punto sulla situazione della Juventus ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente della Juve ha esordito commentando la sfida odierna: “Sono tutte partite importanti, oggi può essere una trappola. Tre punti darebbero fiducia, ci permetterebbe di entrare in una settimana complicata nel miglior modo possibile”

Chiellini ha proseguito elogiando il lavoro del club: “Con Spalletti la squadra è cresciuta, la partita di Bologna ha dato consapevolezza. Appena abbiamo avuto modo di lavorare con settimane intere la squadra si è migliorata. Il gruppo si è compattato ancora di più dopo i pareggi e le sconfitte”.

Infine, il dirigente della Juventus ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti: “Da parte nostra c’è sempre stata la voglia di confermare Spalletti. Per noi è l’allenatore della Juventus delle prossime stagioni. A tempo debito ne parleremo ma nessuno ha dubbi a riguardo“.

Le parole di Chiellini

Giorgio Chiellini ha concluso parlando del mercato. Ai microfoni di Dazn, il Director of Football Strategy bianconero ha dichiarato: “In questo momento non è facile rinforzare un gruppo di giocatori che sta già dando risposte. Stiamo attenti e vigili, se ci saranno occasioni non ci tireremo indietro ma siamo consapevoli che il mercato di gennaio è sempre molto difficile“