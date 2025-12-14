Questo sito contribuisce all'audience di

Chiellini: “La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili”

Redazione 14 Dicembre 2025
Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus (IMAGO)
Juventus, Chiellini

Le parole del Director of Football Strategy della Juventus ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna.

La Juventus arriva a Bologna per dimenticare Napoli e tornare al successo in Serie A. Prima del fischio d’inizio del match contro la squadra di Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN Giorgio Chiellini.

Il Director of Football Strategy della Juventus ha aperto commentando le voci che avrebbero visto Thuram salutare i bianconeri in cambio di Frattesi: “Di Frattesi non parlo perché non è un nostro giocatore. Thuram è un nostro giocatore, vogliamo costruire il futuro con lui”

Chiellini ha proseguito poi parlando delle dichiarazioni di John Elkann: “Sono state parole forti, importanti ma per chi lo vive quotidianamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus si pensa alla famiglia, e viceversa. Nel passato è stato così, lo è ora e sarà così nel futuro. Vogliamo tornare quanto prima a vincere, per una squadra che ha ereditato tanto dal passato come valori importanti ma guarda molto al futuro. La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili”.

Infine, sul rinnovo di Yildiz: “Kenan ha un contratto lungo, non si sblocca in una settimana. La volontà comune è di proseguire insieme, sappiamo quanto è importante. Vogliamo adeguarci al suo status”.