Le parole del Director of Football Strategy della Juventus ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna.

La Juventus arriva a Bologna per dimenticare Napoli e tornare al successo in Serie A. Prima del fischio d’inizio del match contro la squadra di Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN Giorgio Chiellini.

Il Director of Football Strategy della Juventus ha aperto commentando le voci che avrebbero visto Thuram salutare i bianconeri in cambio di Frattesi: “Di Frattesi non parlo perché non è un nostro giocatore. Thuram è un nostro giocatore, vogliamo costruire il futuro con lui”

Chiellini ha proseguito poi parlando delle dichiarazioni di John Elkann: “Sono state parole forti, importanti ma per chi lo vive quotidianamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus si pensa alla famiglia, e viceversa. Nel passato è stato così, lo è ora e sarà così nel futuro. Vogliamo tornare quanto prima a vincere, per una squadra che ha ereditato tanto dal passato come valori importanti ma guarda molto al futuro. La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili”.

Infine, sul rinnovo di Yildiz: “Kenan ha un contratto lungo, non si sblocca in una settimana. La volontà comune è di proseguire insieme, sappiamo quanto è importante. Vogliamo adeguarci al suo status”.