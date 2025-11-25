Le parole di Giorgio Chiellini prima del fischio di inizio tra Bodø/Glimt e Juventus.

Manca sempre meno al fischio di inizio tra Bodø/Glimt e Juventus, match valido per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri dovranno fare i conti con la neve che ha causato qualche disagio in giornata.

Prima dell’inizio della sfida Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Siamo qui, questa è la cosa più importante. C’è un po’ di venticello ma non si sta così male (ride, ndr). Mi sembra che le condizioni per giocare ci siano. Tutto il resto sono chiacchiere che facciamo noi“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del Director of Football Strategy bianconero

Juventus, le parole di Chiellini

X ha proseguito: “Sappiamo l’importanza di stasera. La partita più importante è sempre la prossima. Se arrivasse una vittoria sarebbe un bello slancio per la stagione e la Champions. Giocano anche ragazzi che hanno giocato poco finora e c’è bisogno di freschezza“.

Infine ha concluso: “Sappiamo di essere in parte in costruzione, siamo qui per velocizzare il processo. Siamo consapevoli dei risultati che dobbiamo fare. Ci è mancato qualcosa nelle ultime partite ma abbiamo grande fiducia nell’allenatore e nei ragazzi. Oggi è un primo passo importante e poi continueremo a giocare le altre partite“.