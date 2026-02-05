Le parole di Giorgio Chiellini nel prepartita del quarto di finale tra Atalanta e Juventus di Coppa Italia.

La Juventus si prepara a tornare in campo e l’avversaria della serata è l’Atalanta, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21 di giovedì 5 febbraio, e qualche istante prima ha parlato il Director of Football Strategy dei bianconeri, Giorgio Chiellini.

L’ex difensore della Nazionale ha iniziato parlando della partita che aspetta la Juventus: “Entrambe le squadre ci tengono tanto, è una gara secca e si cercherà di andare avanti. Ci vorrà intensità per tenere testa all’Atalanta”

Chiellini ha proseguito parlando del mancato arrivo dell’attaccante nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e dell’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera

Di seguito le dichiarazioni complete nell’intervista a Sport Mediaset pochi istanti prima del fischio d’inizio del match della New Balance Arena.

Juventus, le parole di Chiellini

Chiellini ha continuato parlando del mancato arrivo del centravanti: “Abbiamo cercato soluzioni per sopperire all’assenza di Dusan. In questo mese non ce l’avremo, sta procedendo bene ma ci manca. Abbiamo sempre più giocatori che stanno facendo bene e sono in fiducia. Ci aspettiamo che anche altri ci diano una mano di fronte a questo mese entusiasmante che ci aspetta”

“C’è bisogno di tutti, dovranno crescere anche altri, rispetto a qualche mese fa è tornato Miretti e anche Gatti”. Chiellini ha concluso parlando dell’impatto di Spalletti: “Speravo riuscisse a incidere fin da subito, è stato importante il periodo di Natale perché ha avuto tempo di allenare di più”