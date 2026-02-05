Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Chiellini: “Attaccante? Abbiamo cercato soluzioni. Speravo che Spalletti incidesse così”

Redazione 5 Febbraio 2026
Le parole di Chiellini prima di Monaco-Juventus
Giorgio Chiellini (IMAGO)

Le parole di Giorgio Chiellini nel prepartita del quarto di finale tra Atalanta e Juventus di Coppa Italia.

La Juventus si prepara a tornare in campo e l’avversaria della serata è l’Atalanta, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21 di giovedì 5 febbraio, e qualche istante prima ha parlato il Director of Football Strategy dei bianconeri, Giorgio Chiellini.

L’ex difensore della Nazionale ha iniziato parlando della partita che aspetta la Juventus: “Entrambe le squadre ci tengono tanto, è una gara secca e si cercherà di andare avanti. Ci vorrà intensità per tenere testa all’Atalanta”

Chiellini ha proseguito parlando del mancato arrivo dell’attaccante nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e dell’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera

Di seguito le dichiarazioni complete nell’intervista a Sport Mediaset pochi istanti prima del fischio d’inizio del match della New Balance Arena.

Luciano Spalletti, allenatore Juventus (Imago)
Juventus, le parole di Chiellini

Chiellini ha continuato parlando del mancato arrivo del centravanti:Abbiamo cercato soluzioni per sopperire all’assenza di Dusan. In questo mese non ce l’avremo, sta procedendo bene ma ci manca. Abbiamo sempre più giocatori che stanno facendo bene e sono in fiducia. Ci aspettiamo che anche altri ci diano una mano di fronte a questo mese entusiasmante che ci aspetta”

“C’è bisogno di tutti, dovranno crescere anche altri, rispetto a qualche mese fa è tornato Miretti e anche Gatti”. Chiellini ha concluso parlando dell’impatto di Spalletti: “Speravo riuscisse a incidere fin da subito, è stato importante il periodo di Natale perché ha avuto tempo di allenare di più”