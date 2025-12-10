Da Spalletti a Chiellini: le parole del dirigente bianconero prima della gara della Juventus contro il Pafos in Champions League

Non solo Spalletti, anche Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Juventus-Pafos.

Il ha toccato diversi temi, dalla sconfitta contro il Napoli a diversi temi di mercato, tra cui quello legato alla situazione contrattuale dell’allenatore bianconero.

“C’è bisogno di un po’ di carattere, di qualcosa in più anche a livello emotivo. Oggi è una partita decisiva. Il Pafos è una squadra di tutto rispetto, ma noi possiamo solo vincere, anche per ripartire dalla sconfitta di Napoli, dove il rammarico è soprattutto per la prestazione”, ha detto l’ex difensore.

Di seguito tutte le dichiarazioni di Giorgio Chiellini.

Juventus, le parole di Chiellini prima del Pafos

Il Director of Football Strategy (Direttore della Strategia Calcistica) e Head of Football Institutional Relations bianconero ha poi aggiunto: “Spalletti gli stessi segnali che manda fuori li manda anche dentro. Dobbiamo migliorare, perché questo non basta. Zhegrova sapevamo avrebbe faticato all’inizio. Purtroppo non è riuscito a giocare tanto, ma in allenamento e nei pochi sprazzi di partita ha dimostrato di essere incisivo. Non ha più di un tempo, forse qualcosa in più“.

Per chiudere con la questione legata a Spalletti: “Luciano è subito entrato con la squadra. Quando ho detto che è in missione è perché vuol fare bene, anche per riscattare l’esperienza in Nazionale. Il contratto è in scadenza, ma noi pensiamo a lungo termine. Sta cercando di incidere sui ragazzi e non c’è ancora continuità nel fare le cose che chiede, però è un momento di costruzione insieme e dobbiamo nel frattempo fare punti. È un allenatore di grande livello. A fine stagione ci siederemo, ma io sarei contentissimo di continuare con lui“.