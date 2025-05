Le parole dell’Head of Football Institutional Relations del club bianconero

“Lavoriamo tutti i giorni per tornare il prima possibile a vincere ma bisogna accettare anche le sconfitte e rimboccarsi le maniche”. Queste le parole di Giorgio Chiellini – Head of Football Institutional Relations della Juventus – sul palco della Sala Borsa del Comune di Bologna per il premio “Bulgarelli Number 8”.

Il dirigente bianconero ha analizzato il momento della Juventus, attualmente in piena corsa per l’ultimo posto in Champions League.

Poi, Chiellini ha parlato anche di due suoi ex compagni: “Bonucci e Baragli nella futura Juventus? Abbiamo già fatto tanto in campo insieme”.

Attualmente a quota 67 punti, alla squadra di Igor Tudor basterà il successo a Venezia per potersi qualificare alla prossima Champions. Seguono, dietro di loro, Roma e Lazio con 66 e 65 punti.