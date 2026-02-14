Juventus, Chiellini: “Non si può parlare di calcio, è successo qualcosa di inaccettabile”

Le parole di Giorgio Chiellini al termine del Derby D’Italia tra l’Inter di Chivu e la Juventus a San Siro.

Il Derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus termina 3-2. La rete di Zieliński decide il match nei minuti finali dopo che i bianconeri, in 10 in campo per l‘espulsione di Kalulu, erano riusciti a ritornare sul pareggio. Non bastano quindi le reti di Cambiaso (autore anche dell’autogol che ha sbloccato la partita) e Locatelli per portare a casa almeno un punto.

Al termine della sfida è intervenuto Giorgio Chiellini per commentare quanto successo durante la partita, concentrandosi in particolare sulle scelte arbitrali.

“Non si può parlare di calcio, è successo qualcosa di inaccettabile. Da domani si cambierà anche il var, non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita del genere. Bisogna cambiare subito, non procrastinare come capita troppo spesso nel calcio italiano“, ha esordito Giorgio Chiellini.

Poi ha continuato: “È da inizio anno che tutti abbiamo messo in evidenza che non c’è una struttura adeguata alla Serie A. Abbiamo provato a essere propositivi, non si può continuare così. Adesso il livello non è adeguato, non so se abbiano il professionismo, se non sono allenati bene ma non si può andare avanti. Il derby d’Italia non si può decidere in questo modo. Non si può parlare di calcio dopo una partita del genere“.

Juventus, le parole di Chiellini

Chiellini ha proseguito: “In questo momento c’è un gruppo arbitrale che non funziona. C’è chi deve metterci la faccia (Rocchi ndr) in questo momento dice che andrà via, vedremo cosa succederà. Oggi non era neanche allo stadio, in una partita del genere. Capiremo quale sarà il futuro“.

Il focus si sposta sul protocollo: “Il protocollo va cambiato. Ci sono stata decisioni affrettate, la settimana precedente ha parlato De Rossi, poi Gasperini e ancora Conte. C’è qualcosa che non funziona e il protocollo è parte di ciò“.