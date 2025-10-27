Juventus, Massimo Brambilla in panchina con l’Udinese: chi è l’allenatore della Next Gen

Massimo Brambilla sarà l’allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor: i suoi numeri con la Next Gen in Serie C

Igor Tudor è stato esonerato dalla Juventus. Decisiva la sconfitta per 1-0 contro la Lazio arrivata dopo altre 7 partite senza vittorie.

Il club bianconero ha affidato la panchina a Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen in Serie C.

In attesa di una decisione per il futuro, sarà lui a guidare la squadra contro l’Udinese nel turno infrasettimanale.

Prima le giovanili dell’Atalanta, poi la Juventus U23 per tre stagioni, intervallate da una breve parentesi a Foggia: ecco chi è Massimo Brambilla.

I numeri di Brambilla tra giovanili e Serie C

La carriera di Massimo Brambilla è cominciata con l’Atalanta U17, fino all’U19 (Primavera) che ha condotto per 180 partite tra campionato, coppa e Youth League. Nel 2022 il passaggio alla Juventus Next Gen, condotta per 2 stagioni. Nelle 93 partite sulla panchina della seconda squadra bianconera, Brambilla ha totalizzato 93 partite, totalizzando 1,45 punti di media.

Lasciata la Juventus, l’allenatore che guiderà la squadra contro l’Udinese è stato sulla panchina del Foggia. Un’esperienza sfortunata, conclusasi dopo appena 7 partite. Nel novembre 2024 ecco il ritorno alla Juventus Next Gen, di cui è ancora allenatore. Ora la grande occasione in prima squadra, arrivata proprio per l’esonero di Igor Tudor.