La Juventus agli ottavi di Champions League se… Le combinazioni

Le combinazioni possibili per la qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions League

La Juventus di Thiago Motta si è imposta sul PSV Eindhoven per 2-1 nella gara di andata dei playoff di Champions League, novità assoluta di questa edizione.

A decidere la gara sono stati McKennie al 34′ del primo tempo con un missile al volo dal limite dell’area, poi Samuel Mbangula all’82’. I bianconeri vincono così tre gare consecutive per la prima volta dall’inizio della stagione 2024/2025.

A gelare lo Stadium in mezzo ai due gol, però, ci pensa l’ex Inter Ivan Perisic, che sorprende Di Gregorio con un sinistro chirurgico all’angolino basso sul primo palo.

In attesa del ritorno di questi playoff di Champions, ecco le combinazioni possibili affinché la Juventus possa qualificarsi agli ottavi.

Juve agli ottavi se… Le combinazioni

Grazie al 2-1 ottenuto all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven di Peter Bosz, la strada per la qualificazione agli ottavi di Champions League della Juventus si mette in discesa. Il format, infatti, prevede il classico andata/ritorno con l’aggregate.

Complice la regola del gol in trasferta abolito da diversi anni, per i bianconeri sarà quindi sufficiente vincere o anche solo pareggiare per potersi qualificare agli ottavi di Champions.

In caso di qualificazione, la Juventus di Thiago Motta andrebbe a sfidare una tra Inter e Arsenal. L’altra avversaria spetterebbe invece alla vincente di Milan-Feyenoord. Il sorteggio è previsto per il 21 febbraio.

