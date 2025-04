Juventus, cena di squadra a Torino | VIDEO

Nella serata di oggi, 2 aprile, la Juventus si è ritrovata nel ristorante di Leonardo Bonucci per una cena di squadra

A una settimana dal cambio allenatore, con l’esonero di Motta e l’arrivo di Tudor, la Juventus nella serata di oggi, 2 aprile, si è ritrovata per una cena di squadra al ristorante di Leonardo Bonucci, LÈVE, a Torino.

Oltre all’allenatore bianconero, tra i primi ad arrivare, era presente anche tutta la squadra.

Presente anche Federico Gatti, che si è presentato in stampelle dopo l’infortunio nella gara dello scorso weekend contro il Genoa.

Il difensore bianconero, infatti, ha riportato una frattura composta della diafisi del perone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

I prossimi impegni della Juventus

In questo momento la Juventus si trova al quinto posto in classifica a un punto di distanza dal Bologna quarto. I bianconeri il prossimo weekend affronteranno la Roma domenica sera alle 20:45. Quello contro i giallorossi sarà il primo big match dei 3 in programma in queste ultime 8 di campionato.

Gli uomini di Tudor, infatti, nel weekend del 4 maggio giocheranno contro il Bologna di Vincenzo Italiano e in quello del 10 maggio affronteranno la Lazio di Marco Baroni.