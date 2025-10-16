Juventus

La Juventus ha depositato le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Nella giornata di oggi – giovedì 16 ottobre – è andata in scena in casa Juventus l’Assemblea degli Azionisti durante la quale sono state depositate le liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Due sono le principali novità: l’ingresso di Damien Comolli, direttore generale del club arrivato in estate, e l’uscita di Francesco Scanavino.

Quest’ultimo, che ha vestito i panni di amministratore delegato dei bianconeri, saluterà il prossimo 7 novembre alla scadenza naturale del suo mandato.

Di seguito il comunicato del club.

Il comunicato della Juventus

“Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 novembre 2025, si rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

L’azionista EXOR N.V. (“EXOR”), titolare di una partecipazione pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani, Diego Pistone.

L’azionista Tether Investments S.A. de C.V., titolare di una partecipazione pari all’11,5% circa del capitale sociale della Società, ha depositato la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: Francesco Garino, Zachary Lyons”.

Il saluto di Scanavino

Intanto, Maurizio Scanavino ha voluto salutare il club al termine dell’Assemblea che ha sancito il suo addio: “Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà.

Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere”.