Juventus, Cambiaso: “L’obiettivo è andare a prendere l’Atalanta”

Le parole di Andrea Cambiaso dopo la vittoria casalinga della Juventus contro il Verona di Zanetti.

Dopo la vittoria contro il Verona Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

“Inizio difficile? Ci sono anche gli avversari in campo. Penso che abbiamo fatto una buona partita, difficile giocare contro le squadre così chiuse. Siamo stati bravi“, ha esordito.

Continua parlando del suo ruolo: “Non ho una posizione fissa, mi piace aiutare la squadra. Oggi il mister mi ha chiesto di stare un po’ più dietro, di aiutare a non far ripartire il gioco del Verona“.

Parla poi della prossima sfida con l’Atalanta: “Dobbiamo andare a prenderla, la partita di domenica prossima sarà importantissima e bellissima“.

Juventus, le parole di Cambiaso

Cambiaso continua poi parlando di quest’ultimo periodo: “Dal 7 dicembre è stato un periodo un po’ difficile, fisicamente non sto ancora benissimo. Ho avuto un problema piccolo ma che mi ha tormentato.

Infine conclude: “Poi sono stato sfortunato e c’è stato il mercato ma il problema è stato solo fisico. Ora sto meglio, anche se non sono ancora al 100%“.