Andrea Cambiaso è intervenuto a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Bodø Glimt. Ecco le sue parole

La Juventus vola in Norvegia per il quinto turno di Champions League. Domani, 25 novembre alle ore 21:00, i bianconeri affronteranno il Bodø Glimt.

La Juventus ha un punto in più rispetto ai prossimi avversari. I bianconeri hanno pareggiato contro Borussia Dortmund, Villarreal e Sporting Lisbona e sono usciti sconfitti 1-0 dal Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Il Bodø Glimt ha raccolto fin qui 2 punti in 4 partite. I norvegesi, infatti, hanno pareggiato contro Slavia Praga e Tottenham e perso contro Galatasaray e Monaco.

Alla vigilia del match di Champions, Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni del giocatore bianconero.

Le parole di Cambiaso

Andrea Cambiaso ha esordito dicendo: “Credo in ogni parola di Spalletti. Ho parlato con Vicario in Nazionale e mi ha confermato che sarà una bella esperienza ma dura. Ci dovremo far trovare pronti. Il nostro margine di errore è quasi vicino allo zero. Dobbiamo fare punti e vincere questa partita“.

Il giocatore della Juventus ha proseguito così: “A parte l’ultima partita che non è amata al solito livello le altre erano buone partite. Domani sarà una partita strana e difficile. Dall’arrivo di Spalletti cosa è cambiato? Lui ci sta dicendo di continuare a lavorare. Questa è l’unica soluzione, soprattutto dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico“.