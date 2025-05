Giorgio Chiellini (IMAGO)

In casa bianconera potrebbe esserci una serie di cambiamenti a livello dirigenziale, a partire dalla figura di Chiellini

Potrebbe essere un’estate di cambiamenti, la prossima, in casa Juventus.

Ancora in attesa di scoprire se il prossimo anno si giocherà in Champions League o meno, a livello dirigenziale potrebbero cambiare diverse cose nei prossimi mesi.

In primis saluterà Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development che annuncerà le proprie dimissioni esecutive da fine stagione. C’è un dialogo con la società in questi giorni, ma la decisione è stata presa: ad attenderlo l’Aston Villa, dove ricoprirà il ruolo di CEO.

Dopodiché potrebbero esserci delle modifiche anche per quanto riguarda il ruolo di Giorgio Chiellini. L’ex difensore è al momento Head of Football Institutional Relations, ma l’obiettivo del club è quello di renderlo maggiormente operativo, dandogli in particolar modo maggiori responsabilità anche nell’area sportiva: l’ex difensore potrebbe affiancare Cristiano Giuntoli sulle decisioni di maggiore importanza.

Cambi in casa Juve

Queste due, dunque, potrebbero essere le prime modifiche all’interno dell’area dirigenziale, che rimarrà sempre sotto la guida di John Elkann.

Già un paio di mesi fa c’erano state delle modifiche sotto questo punto di vista, con Scanavino che aveva lasciato la presidenza di GEDI per dedicarsi totalmente alla Juventus.