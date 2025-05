Juventus, Calvo lascia il club: sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa

Francesco Calvo lascerà la Juventus: l’attuale Managing Director Revenue & Football Development sarà il nuovo CEO dell’Aston Villa

La Juventus saluterà Francesco Calvo: per il Managing Director Revenue & Football Development bianconero ci sarà l’Aston Villa.

Calvo diventerà CEO del club inglese dopo le due esperienze alla Juventus, in cui ha ricoperto diversi ruoli dal 2011 al 2014, poi dal 2022 fino a oggi.

Tra le due esperienze, il dirigente è stato anche al Barcellona come Chief Revenue Officer, incarico svolto anche alla Roma, oltre alla posizione di Chief Operating Officer.

Dopo sei anni in tutto con la squadra bianconera, dunque, Calvo lascerà il club per diventare il CEO dell’Aston Villa.

Calvo lascia la Juventus: la sua esperienza

Come anticipato, Francesco Calvo ha vissuto due esperienza con il club, durate in tutto sei anni. Laureato in Business Administration all’Università Bocconi, è entrato nel mondo del calcio nel 2011 proprio con la Juventus, ricoprendo il ruolo di Commercial Director.

Nel 2014 è stato promosso dalla società bianconera a Chief Revenue Officer, mantenendo lo stesso ruolo al Barcellona, dove è rimasto dal 2015 al 2018. Calvo torna a Torino dopo la parentesi alla Roma, e nel 2022 diventa Chief of Staff, mentre nel 2023 svolge l’incarico di Chief Football Officer, assumendo la responsabilità dell’area sportiva. Nella stagione in corso, come anticipato, ricopre il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development.