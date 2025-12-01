Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro
Il comunicato del club bianconero
Uscito in lacrime durante Juventus-Cagliari per un problema all’adduttore, Vlahovic sarà ora costretto a un lungo stop.
Stirato dopo aver tentato un tiro, il club bianconero ha reso noti i risultati degli esami strumentali effettuati in mattinata: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical.
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate“.
Tempi di recupero stimati? Almeno 3 mesi. I prossimi consulti serviranno a capire se sarà sufficiente la terapia conservativa o se si dovrà ricorrere a intervento chirurgico.