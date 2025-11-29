Le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari: le scelte di Spalletti e Pisacane per il match di sabato 29 novembre alle 18:00.

La Juventus cerca continuità in Serie A dopo la vittoria europea contro il Bodø/Glimt, mentre il Cagliari, ancora senza successi dalla fine di settembre, vuole interrompere l’astinenza di vittorie in trasferta.

I bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, non hanno ancora perso sotto la guida di Luciano Spalletti (1 vittoria, 2 pareggi). La squadra cercherà di sfruttare lo slancio europeo e i 16 tiri in porta messi a segno martedì scorso per superare la sequenza di cinque pareggi nelle ultime sei partite casalinghe ufficiali.

Il Cagliari, pur avendo segnato tre gol contro il Genoa nell’ultima partita, resta imbattuto da otto gare (4 pareggi, 4 sconfitte) e non ha ancora vinto contro squadre nelle prime dieci posizioni del campionato, ma i tre pareggi nelle ultime quattro trasferte indicano che potrà rendere la vita difficile ai bianconeri.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita. Spalletti ha scelto di schierare ancora Perin in porta al posto di Di Gregorio, spiegando così la sua decisione ai microfoni di DAZN: “Di Gregorio è un ragazzo che ha un equilibrio da top player e top persona, ha avuto una piccola gastroenterite in questi giorni“.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

Dove vedere Juventus-Cagliari in tv e streaming

Il match tra Juventus e Cagliari si giocherà all’Allianz Stadium sabato 29 novembre, sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle 18:00.