Luciano Spalletti (IMAGO)

Luciano Spalletti non presenterà Juventus-Cagliari in conferenza stampa a causa dello sciopero dei giornalisti

Vittoria importantissima quella contro il Bodo/Glimt per la Juventus, che ha permesso ai bianconeri di risalire nella classifica della League Phase di Champions League dopo un avvio a rilento.

L’obiettivo di Yildiz e compagni, adesso, è recuperare terreno anche in campionato dopo i due pareggi consecutivi contro Torino e Fiorentina, e per farlo hanno bisogno di ritrovare i tre punti nella sfida contro il Cagliari, in programma sabato 29 novembre alle ore 18.00.

La Juve si avvicina alla partita dello Stadium in modo inusuale, per un motivo ben preciso: a differenza di quanto accade sempre alla vigilia delle sfide ufficiali, oggi Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa.

Una scelta “forzata”, dettata dallo sciopero nazionale dei giornalisti indetto per la giornata di venerdì.