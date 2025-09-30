Dalla Continassa, le ultime sull’allenamento della Juventus alla vigilia del match con il Villarreal: focus su Bremer e Thuram

La Juventus si prepara alla trasferta contro il Villarreal per la seconda giornata di Champions League. I bianconeri sono in campo alla Continassa per l’ultimo allenamento prima della partenza verso la Spagna.

Arrivano novità importanti su Khéphrén Thuram e Gleison Bremer, che si erano allenati a parte nella giornata di ieri, 29 settembre, dopo i fastidi avvertiti contro l’Atalanta.

Il brasiliano ha lavorato con il gruppo, in cerchio con i suoi compagni. Assente invece il francese che, dopo avers volto un provino sul campo in mattinata, non si è unito ai compagni per l’allenamento.

Ulteriori notizie arriveranno dall’allenatore Ivan Juric che presenterà il match in conferenza stampa in serata, quando la Juventus sarà già arrivata in Spagna.

Juventus, le ultime su Bremer e Thuram

Come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, è “più un no che un sì” la presenza di Thuram per la sfida della Juventus contro il Villareal in Champions League.

Il francese non sembra aver recuperato dal fastidio accusato nel corso della gara contro l’Atalanta. Presenti invece Bremer, che ha lavorato in gruppo e Conceicao, che ha svolto il lavoro con i compagni anche nella giornata di lunedì 29 settembre.