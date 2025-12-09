Due rientri importanti per la Juventus in vista del match di Champions League contro il Pafos: ecco Rugani e Bremer

Ottime notizie per la Juventus in vista della gara contro la formazione cipriota del Pafos in Champions League.

Nell’allenamento svolto martedì 9 dicembre si sono infatti rivisiti in gruppo Bremer e Rugani. Il brasiliano dopo l’operazione aveva bisogno di due mesi di stop, e tanti ne sono passati.

Due rientri importanti per Luciano Spalletti, che dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli vuole subito tornare alla vittoria per sollevare la propria classifica nel super girone di Champions League.

Novità importante anche a livello numerico, dove nel reparto difensivo i bianconeri erano in emergenza dopo lo stop rimediato da Gatti in Coppa Italia. I giocatori non sono pronti a scendere in campo dal primo minuto, ma queste novità potrebbero permettere a Luciano Spalletti anche di fare qualche cambio nel modulo.