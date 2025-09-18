Juventus, Bremer e le parole dopo il BVB: “Lo scorso anno io non c’ero, stiamo creando un gruppo solido”

Le dichiarazioni di Gleison Bremer dopo il pareggio tra Juventus e Borussia Dortmund

Hanno generato qualche polemica le dichiarazioni mal interpretate di Gleison Bremer nel post partita di Juventus-Borussia Dortmund.

Il difensore brasiliano, infatti, nella zona mista ha parlato del gruppo bianconero di questa stagione senza fare alcune confronto con quello dello scorso anno.

“Stiamo creando un gruppo forte, lo scorso anno io non c’ero“: a non esserci è stato proprio il classe 1997 a causa dell’infortunio al ginocchio e non il gruppo.

Bremer ha fatto un elogio, poi, alla capacità ritrovata dei bianconeri di recuperare le partite: “Lo scorso anno o anche due anni fa quando prendevamo un gol così era dura da riprendere. Oggi e contro l’Inter abbiamo ripreso due partite“.