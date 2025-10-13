La Juventus ha fatto sapere che Bremer, difensore brasiliano, ha riscontrato una lesione del menisco: nelle prossime ore verrà operato

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. Il club ha fatto sapere che Bremer ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato dei bianconeri diffuso sui propri canali: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro”.

E ha aggiunto: “Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva“.

Il difensore brasiliano era tornato da poche settimane dall’infortunio e la conseguente operazione al crociato, che l’aveva tenuto lontano dai campi quasi tutta la scorsa stagione.

Continua ad avere parecchia sfortuna Gleison Bremer. Il brasiliano era tornato da poco dopo aver recuperato dalla rottura del crociato. Un’assenza pesantissima per la Juventus, che dovrà quindi fare nuovamente a meno del proprio difensore. Nelle prossime gare, i bianconeri sfideranno Como, Real Madrid e Lazio.

Ancora da stabilire i tempi di recupero, con maggiori notizie che si avranno in seguito all’operazione alla quale il calciatore dovrà sottoporsi nel giro delle prossime ore.