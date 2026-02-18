L’arrivo di Bremer, difensore della Juventus, al J|Medical per gli esami dopo l’infortunio muscolare rimediato contro il Galatasaray: le immagini

L’uscita dal campo di Gleison Bremer per infortunio nella gara tra il Galatasaray e la Juventus, valida per l’andata dei playoff di Champions League, ha cambiato il copione della gara.

Match perso per 5-2 dai bianconeri, che ora dovranno anche fare i conti con il problema rimediato dal difensore brasiliano.

Giocatore che è arrivato al J|Medical di Torino intorno alle 11:20 di mercoledì 18 febbraio 2026 per svolgere gli esami di rito e comprendere l’entità dell’infortunio.

Sono attese novità nelle prossime ore, con la Juventus che sarà impegnata in campionato contro il Como e poi mercoledì 25 febbraio nel ritorno di Champions League contro il club turco.

Juventus, l’arrivo di Bremer per gli esami

Il difensore della Juventus era uscito dal campo al 34′ della gara contro il Galatasaray per un problema alla coscia destra. Gara che in quel momento e fino al 49′ minuto della ripresa vedeva i bianconeri condurre per 1-2 grazie alla doppietta di Koopmeiners.

Poi, complice anche l’espulsione di Cabal, la Juventus ha subito quattro reti perdendo con il risultato finale di 5-2. Difficile dunque il passaggio del turno, con Yildiz e compagni che scenderanno in campo all’Allianz Stadium il 25 febbraio. Intanto, si aspettano novità sulle condizioni del brasiliano, che intorno alle 12 è uscito dal centro bianconero.