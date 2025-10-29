Juventus, Brambilla: “Vittoria meritata. I ragazzi sono forti e hanno qualità”

Le dichiarazioni di Massimo Brambilla dopo la vittoria della Juventus sull’Udinese

Esordio vincente per Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, promosso per l’occasione sulla panchina della prima squadra. La Juve torna dunque a vincere dopo 8 partite senza i tre punti.

Dopo l’esonero di Igor Tudor e in attesa dell’ufficialità di Luciano Spalletti, i bianconeri si impongono su un’Udinese in gara fino all’ultimo secondo. Allo Stadium finisce 3-1 grazie ai rigori di Vlahovic e Yildiz, separati dal colpo di testa di Gatti.

“Orgoglio? Io ho fatto solo un allenamento, sono stato due giorni con la squadra. Ho cercato di trasmettere fiducia e di tranquillizzare i ragazzi. Ma sono forti, esperti, oggi hanno meritato con una grande partita“, ha esordito l’allenatore ad interim.

Di seguito tutte le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita.

Juventus, Brambilla: “I ragazzi sono forti, hanno le qualità”

L’allenatore della Juventus Next Gen, poi, ha continuato: “Nel secondo tempo siamo entrati con coraggio e abbiamo meritato. Yildiz? Ha talento e quindi bisogna lasciarlo libero di trovare lo spazio da solo. L’ho avuto nell’Under 23 per poco tempo e penso che la sua posizione ideale sia partire da sinistra. È un ragazzo formidabile“.

E ancora. “I cambi di allenatore non aiutano mai. Il morale non era sicuramente buono ma sono ragazzi forti, hanno esperienza e io ho detto solo di concentrarsi e fare bene in campo. Le qualità le hanno e devono solo tirarle fuori“.

Infine, Brambilla ha concluso: “Emozioni? Sicuramente c’è soddisfazione, leggendo la contentezza negli occhi dei ragazzi. Sicuramente anche la mia. Quello che cambia è il contesto che ho vissuto stasera, per me è stata un’emozione“.