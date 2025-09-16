Juventus-Borussia Dortmund, Guirassy e Bensebaini litigano per il rigore: l’accaduto

Episodio inusuale durante Juventus-Borussia Dortmund: due giocatori litigano per il calcio di rigore

Partita infinita quella tra Juventus e Borussia Dortmund. Dopo i 4 gol in 10 minuti c’è stato un episodio insolito tra due calciatori della squadra tedesca.

Sul calcio di rigore in favore dei gialloneri, Guirassy e Bensebaini hanno avuto un acceso diverbio su chi dovesse calciare dagli undici metri.

La lite tra i due si è prolungata per qualche minuto con l’allenatore, Kovac, che invitava l’attaccante a lasciare il pallone al difensore.

Entrambi sono ottimi rigoristi. Guirassy alla fine ha accettato la decisione dell’allenatore e Bensebaini ha calciato il rigore realizzando il gol del momentaneo 2-4.