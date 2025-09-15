Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

Francesco Mastrogiovanni 15 Settembre 2025
vlahovic-juventus-imago-gpo-interna (1)
Dusan Vlahovic, giocatore Juventus

Le possibili scelte di Igor Tudor per la prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund

La Champions League è alle porte. La prima squadra italiana impegnata nella competizione sarà la Juventus di Igor Tudor che, insieme all’Atalanta, giocherà martedì alle 20:45.

L’allenatore croato è alle prese con diversi dubbi di formazione e con le condizioni ancora non ottimali di Francisco Conceicao.

Il portoghese, infatti, nella sessione di allenamento odierna, non si è allenato con il gruppo svolgendo lavoro personalizzato.

Conceicao va, dunque, verso una nuova esclusione dai titolari e domani si capirà se riuscirà a rientrare almeno nei convocati.

Juventus, la probabile formazione

Juventus (3-5-1-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz; Vlahovic.

Allenatore: Igor Tudor