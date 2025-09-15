Juventus, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund
Le possibili scelte di Igor Tudor per la prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund
La Champions League è alle porte. La prima squadra italiana impegnata nella competizione sarà la Juventus di Igor Tudor che, insieme all’Atalanta, giocherà martedì alle 20:45.
L’allenatore croato è alle prese con diversi dubbi di formazione e con le condizioni ancora non ottimali di Francisco Conceicao.
Il portoghese, infatti, nella sessione di allenamento odierna, non si è allenato con il gruppo svolgendo lavoro personalizzato.
Conceicao va, dunque, verso una nuova esclusione dai titolari e domani si capirà se riuscirà a rientrare almeno nei convocati.
Juventus, la probabile formazione
Juventus (3-5-1-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Igor Tudor