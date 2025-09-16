Yildiz-Nmecha-Vlahovic, tre gol in tre minuti: succede di tutto in Juventus-BVB

Secondo tempo incredibile tra Juventus e Borussia Dortmund: tre gol in tre minuti

Dopo un primo tempo difficile e bloccato su schemi e tattica, la ripresa di Juventus-Borussia Dortmund di Champions League è scoppiettante.

A partire dal gol di Adeyemi, che ha ammutolito lo Stadium al 52′. A riaccendere le emozioni ci ha pensato Kenan Yildiz, al 64′ con un gran gol di destro dal limite dell’area. Un’opera d’arte che ricorda in parte il famoso gol proprio di Del Piero contro il BVB.

Ma non è finita qui. Al 65′, neanche 30″ di gioco effettivo più tardi, i gialloneri sono tornati in vantaggio con gol di Nmecha. Ancora da fuori area, ancora sotto il sette con Di Gregorio che non può fare nulla.

Sembra tutto da rifare per i bianconeri, che però non si danno per vinti. I cambi di Tudor si rivelano subito vincenti: 8′ dopo essere entrato in campo Dusan Vlahovic si lancia verso la porta e, servito dal 10, mette la palla nell’angolino alle spalle di Kobel. Partita incredibile, che si è accesa da un momento all’altro e ha messo da parte tecnica e tattica.