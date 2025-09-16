Juve-Borussia Dortmund è anche David contro Guirassy: i numeri a confronto

L’attesa è finita: questa sera all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena il primo atto della Champions League 2025/2026. In campo Juventus e Borussia Dortmund, ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui due bomber: Jonathan David e Serhou Guirassy.

Il canadese è al primo banco di prova europeo con la maglia bianconera dopo l’arrivo in estate dal Lille, mentre il guineano è già al secondo anno in giallonero.

David vs Guirassy: i numeri a confronto

David e Guirassy hanno caratteristiche differenti, ma sono accomunati dalla capacità di incidere. Negli scorsi anni hanno dimostrato una freddezza sotto porta tale da poter reggere l’urto della massima competizione europea.

Se prendiamo in considerazione la passata stagione, i numeri sorridono al guineano. Guirassy infatti ha messo insieme la bellezza di 38 gol complessivi, contro i 25 del canadese. Un divario netto, che ritroviamo anche in altre statistiche, fornite da SofaScore: più duelli vinti (5,34 contro 2,96), più tiri a partita (3,06 contro 2,26) e una percentuale realizzativa leggermente superiore (24,8% contro 22,3%).

Anche in Champions i due hanno brillato. Per rapporto minuti/gol+assist tra chi ha giocato almeno 500 minuti, Guirassy ha chiuso addirittura secondo posto in assoluto con un gol ogni 58 minuti, mentre David si è piazzato quarto (uno ogni 83). Il guineano inoltre si è laureato capocannoniere della competizione insieme a Raphinha, oltre al detenere il primato nella somma tra i gol e gli assist, con David terzo, alla pari con Kane.

Juventus, David e gli assist: il vizio del canadese

Se per quanto riguarda i gol, Guirassy vanta uno score migliore, Jonathan David è stato più coinvolto nel gioco d’attacco, come mostrano i passaggi chiave effettuati all’interno della partita. L’attuale attaccante bianconero infatti, nella passata stagione ha avuto la meglio: 1,12 contro lo 0,82 del guineano. Una tendenza che David sta confermando anche in questo avvio di stagione, con ben 2 passaggi chiave di media, a fronte degli 0,50 di Guirassy.

C’è poi un precedente diretto: gli ottavi di Champions dello scorso anno. Il Dortmund passò il turno, ma nei 180 minuti il bilancio personale premiò comunque David, autore di un gol e un assist con la maglia del Lille. Guirassy invece, si fermò a un solo assist.

Riuscirà David a confermarsi e trascinare la Juve di Tudor alla vittoria nella prima partita di Champions? A dircelo potrà essere solamente il campo: Juventus-Borussia, questa sera, all’Allianz di Torino.

A cura di Mattia De Pascalis