Juventus, un’altra partita assurda allo Stadium: contro il Borussia Dortmund finisce 4-4

È successo di nuovo: Juventus-Borussia Dortmund finisce con un incredibile 4-4. Kelly fa impazzire lo Stadium

È successo di nuovo. Un’altra partita assurda all’Allianz Stadium, pochi giorni dopo quella contro l’Inter. L’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund finisce 4-4.

All’iniziale vantaggio di Karim Adeyemi aveva risposto un super gol di Kenan Yildiz, prima del botta e risposta tra Nmecha e Vlahovic. Il gol di Couto a 15 minuti dalla finisce per spegnere l’entusiasmo dello stadio, prima del rigore di Bensebaini che sembrava chiudere il discorso.

Ma la Juventus, si sa, non si arrende mai. Prima di nuovo l’ex attaccante della Fiorentina, poi Kelly proprio come l’Inter a far impazzire i tifosi bianconeri. Dopo un lungo check al VAR, la festa: è successo di nuovo, la squadra di Tudor ha recuperato un’altra partita che sembrava impossibile.

Il prossimo impegno europeo dei bianconeri sarà contro il Villarreal, in trasferta. I tedeschi, invece, sono attesi dall’incrocio contro l’Athletic Club.