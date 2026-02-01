Joao Mario apre al Bologna, in chiusura lo scambio con Holm in direzione Juventus
Arriva l’ok di Joao Mario al Bologna: in chiusura lo scambio con Holm che andrà alla Juventus.
Joao Mario apre al Bologna, scambio in chiusura con Holm che andrà alla Juventus, come anticipato nei giorni scorsi.
Arrivato dunque anche l’ok del terzino bianconero, siamo alle battute finali della trattativa rivelata venerdì 30 gennaio.
Per il portoghese l’operazione prevede un prestito secco. Per lo svedese è previsto un prestito con diritto di riscatto.
Nuovo acquisto quindi per la Juventus dopo che in queste ore Boga, Licina e Oboavwoduo hanno svolto le visite mediche al J|Medical.