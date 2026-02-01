Juve-Bologna, continua il lavoro per lo scambio Holm-Joao Mario

Joao Mario e Holm (Imago)

Bianconeri e rossoblù continuano a lavorare per lo scambio, ma manca l’ok di Joao Mario

Juventus molto attiva nelle ultime ore di mercato. Dopo l’operazione Boga, tra le trattative ancora attive dei bianconeri c’è quella con il Bologna per un possibile scambio Holm-Joao Mario.

I due club stanno continuando a lavorare in queste ore per finalizzare l’operazione, ma manca ancora il via libera da parte di Joao Mario.

Le prossime ore saranno decisive. In caso di via libera, il trasferimento di Holm alla Juventus e di Joao Mario al Bologna sarebbe in prestito, da capire se con l’inserimento del diritto di riscatto.