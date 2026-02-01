Juventus, Jeremie Boga è arrivato al J|Medical | FOTO e VIDEO
L’arrivo di Boga al J|Medical per le visite di rito.
Jeremie Boga è arrivato al J|Medical di Torino per sostenere le visite mediche di rito prima di diventare un giocatore della Juventus.
Come vi abbiamo raccontato, i bianconeri hanno lavorato nella notte per l’attaccante del Nizza, raggiungendo l’accordo verbale. Si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto.
Visualizza questo post su Instagram
Arriva così un nuovo attaccante alla corte di Luciano Spalletti, rinforzo che però non esclude l’operazione per Randal Kolo Muani.