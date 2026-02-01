Juventus, accordo verbale per Boga: tra poco le visite mediche
Boga torna in Italia: raggiunto l’accordo verbale nella notte, tra poco le visite
La Juventus stringe per Jeremie Boga. I bianconeri hanno lavorato nella notte per l’attaccante ex Sassuolo, oggi di proprietà del Nizza, raggiungendo l’accordo verbale. Operazione in prestito con diritto di riscatto.
Boga è atteso nei prossimi minuti a Torino per svolgere le visite mediche e formalizzare il trasferimento in bianconero.
Un rinforzo in più in attacco per Luciano Spalletti, in una operazione che non esclude quella per Randal Kolo Muani.