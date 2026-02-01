Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, accordo verbale per Boga: tra poco le visite mediche

Gianluca Di Marzio 1 Febbraio 2026
boga-nizza-imago-INTERNO
Jeremie Boga, Nizza (Imago)

Boga torna in Italia: raggiunto l’accordo verbale nella notte, tra poco le visite

La Juventus stringe per Jeremie Boga. I bianconeri hanno lavorato nella notte per l’attaccante ex Sassuolo, oggi di proprietà del Nizza, raggiungendo l’accordo verbale. Operazione in prestito con diritto di riscatto.

Boga è atteso nei prossimi minuti a Torino per svolgere le visite mediche e formalizzare il trasferimento in bianconero.

Un rinforzo in più in attacco per Luciano Spalletti, in una operazione che non esclude quella per Randal Kolo Muani.