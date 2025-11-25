Primo gol per Openda

Primo gol del giocatore belga e raddoppio di McKennie: rimonta della Juventus nel match contro il Bodø/Glimt

Arriva il primo gol stagionale per Loïs Openda nel match contro il Bodø/Glimt. Dopo il gol del 1-0 dei padroni di casa nel primo tempo, l’attaccante della Juventus ha trovato il pareggio.

Poco dopo il numero 20 era stato protagonista di una bellissima azione che aveva portato la Juventus sul momentaneo 1-2. Il gol è stato annullato per fuorigioco dopo la revisione del var.

Infine, al 59′ minuto, è arrivato il gol di McKennie che completa la momentanea rimonta della Juventus.

Reazione importante della squadra bianconera dopo un primo tempo complicato dove i padroni di casa erano riusciti a mettere in difficoltà la squadra di Spalletti, trovando anche il gol del vantaggio di Blomberg al 27′.