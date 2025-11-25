Bufera di neve, forte vento e temperature sotto gli 0 gradi: cosa attende la Juventus contro il Bodø/Glimt

“Sarà più dura del previsto. Loro sono abituati a respirare questa aria così fredda a noi invece sembra di respirare poco“. Parola di Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bodø/Glimt-Juventus, valida per la 5ª giornata di League Phase.

La Champions League dei bianconeri, dunque, continuerà verosimilmente al gelo e sotto la neve. Ieri vento forte e temperatura percepita di -12, oggi i gradi dovrebbero essere di poco inferiori allo zero. Attenzione, però, all’allarme per le precipitazioni previste.

Le previsioni sulla città di Bodø, situata appena a nord del Circolo Polare Artico, sono tutt’altro che mediterranee. Le previsioni, infatti, prevedono la caduta di 5-10 centimetri di neve proprio per l’orario della gara. Nella notte, inoltre, ha già iniziato a nevicare.

Tutti pronti a vedere i giocatori coperti per evitare di subire il freddo e, soprattutto, al classico pallone rosso utilizzato in queste occasioni di “emergenza”. La gara, in programma alle 21:00 non verrà posticipata o rinviata per via di un regolamento ben preciso.

Bodø-Juve si gioca: cosa dice il regolamento UEFA

Si giocherà a prescindere, dunque, nel gelo di Bodø. Anche con neve, vento, e temperature ben sotto lo 0. La partita, in programma alle 21:00, non verrà spostata alle 18:45 (a quest’orario giocheranno Ajax-Benfica e Galatasaray-Union Saint Gilloise) o rinviata per regolamento ben preciso della UEFA.

Secondo quanto stabilito, infatti, è previsto che non si disputino più di due partite in anticipo per ogni squadra, ad eccezione per i kazaki del Kairat Almaty per ragioni di fuso orario. Inoltre, le emittenti televisive preferiscono sempre la sera.

E siccome il Bodø ha già giocato alle 18.45 a Istanbul contro il Galatasaray, e giocherà nella 7ª giornata in casa contro con il Manchester City a gennaio quando farà ancora più freddo, allora la sfida con la Juventus non può essere spostata in alcun modo. Il freddo e la neve impatteranno sulla prestazione dei bianconeri? Appuntamento alle 21.00 per scoprirlo.