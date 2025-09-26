Juventus, ecco il bilancio dell’esercizio 2024/25: perdite ridotte a 58.1 milioni
Ecco il bilancio della Juventus dell’esercizio 2024/25: perdite ridotte a 58.1 milioni. Tutti i dettagli
Sorride il bilancio d’esercizio della Juventus per il 2024/25. Le perdite bianconere sono infatti ridotte a 58.1 milioni di euro, molto meno rispetto ai 199.2 del 2023/24, frutto anche dei ricavi dovuti al ritorno in Champions League e della partecipazione al Mondiale per Club.
Nel comunicato bianconero, inoltre, il CdA ha proposto all’Assemblea degli azionisti un aumento di capitale per un importo massimo pari al 10% della capitalizzazione di mercato della società. Ad oggi, quindi, parleremmo di circa 110 milioni di euro.
Il documento, per la prima volta inclusivo anche della rendicontazione finanziaria unitamente a quella di sostenibilità, informa anche riguardo l’emissione di un prestito obbligazionario di 150 milioni di euro, al tasso fisso del 4.15% per migliorare struttura e costi dell’indebitamento, che è previsto scendere nel medio-lungo periodo.