Rigore per il Benfica contro la Juventus: Pavlidis scivola e manda alto
Rigore per il Benfica: intervento falloso di Bremer in area, ma Pavlidis scivola e manda il pallone in curva
Dopo i gol di Thuram e McKennie, la Juventus mantiene il suo vantaggio nonostante il calcio di rigore assegnato al Benfica.
Dopo il fallo commesso da Gleison Bremer, assegnato dopo l’On Field Review, sul dischetto ci va lo specialista Pavlidis, attaccante del club portoghese.
Il greco però scivola e spedisce il rigore in curva, mantenendo il punteggio su 2-0 e scatenando la gioia dell’Allianz Stadium.
In caso di vittoria, la Juventus è matematicamente qualificata ai playoff.