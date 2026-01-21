Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali
Juventus e Benfica si affrontano nella settima giornata di Champions League: le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Mourinho
Nella penultima giornata della League Phase di Champions League, la Juventus accoglierà il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. La partita inizierà alle ore 21:00.
I bianconeri sono reduci da due vittorie consecutive, contro Bodø/Glimt (2-3) e Pafos (2-0), e in caso di vittoria salirebbero a 12 punti.
Dall’altra parte, anche la squadra di José Mourinho ha vinto le ultime due gare: prima contro l’Ajax (0-2), poi contro il Napoli (2-0). Le due squadre sono separate da 3 punti, poiché i portoghesi finora ne hanno raccolti solo 6.
In attesa del fischio d’inizio tra Juventus e Benfica, leggiamo le scelte ufficiali di Luciano Spalletti e José Mourinho.
Le formazioni ufficiali di Juventus e Benfica
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi. All: Spalletti.
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
A disposizione: Diogo Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bruma, Ivanovic, Manu Silva, Daniel Banjaqui, José Neto, Gonçalo Oliveira, Rodrigo Rego, Joao Rego, Diogo Prioste. All: Mourinho.
Dove vedere Juventus-Benfica in TV e in streaming
La partita tra Juventus e Benfica, in programma questa sera alle ore 21 all’Allianz Stadium e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile su Prime Video.