Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium tra la Juventus di Igor Tudor e l’Atalanta di Ivan Juric.

Juventus e Atalanta si sfidano nella quinta giornata del campionato di Serie A. Due momenti favorevoli per la due squadre che arrivano alla sfida di Torino reduci da partite senza sconfitta.

Da una parte la Juventus che è ancora imbattuta dopo le tre vittorie e il pareggio con il Verona.

Dall’altra l’Atalanta, che ha reagito bene alla sconfitta contro il PSG in Champions League battendo per 3-0 il Torino.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Adzic, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz, Openda. Allenatore: Igor Tudor

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Cabal, Joao Mario, Kostic, Locatelli, Mckennie, Zhegrova, David, Vlahovic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric

A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, Maldini, De Ketelaere, Lookman

Dove vederla in tv

Juventus e Atalanta scenderanno in campo sabato alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in Tv su DAZN e in streaming sull’app di DAZN.