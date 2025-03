Le formazioni ufficiali scelte da Thiago Motta e Gian Piero Gasperini per la sfida tra Juventus e Atalanta

Una sfida cruciale per le ambizioni di classifica. È questa la premessa per l’attesissima sfida tra la Juventus di Thiago Motta e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Due squadre che, dopo la doppia eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, si devono concentrare ora solamente sulla Serie A. In palio c’è il terzo posto ma non solo: infatti Napoli e Inter non sono affatto lontane e sognare la rimonta non deve essere utopia.

Rispettivamente terza e quarta in classifica con soli tre punti a separare le due squadre, è tutto pronto per la sfida che avrà luogo all’Allianz Stadium di Torino a partire dalle 20.45 di oggi, domenica 9 marzo 2025.

I bianconeri per continuare la scia positiva in campionato, i nerazzurri per dimenticare lo 0-0 con il Venezia. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Motta e Gasperini per il big match.

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Koopmeiners, Vlahovic, Veiga, Kalulu, Mbangula

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Cuadrado; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Suleman, Pasalic, De Ketelaere, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Maldini

Juventus-Atalanta, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Juventus e Atalanta, valida per la 28esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 di domenica 9 marzo sarà visibile in esclusiva su DAZN.